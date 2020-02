vedi letture

Avellino, Circelli risponde al sindaco Festa: "Pronto ad acquisire le quote degli altri soci"

Attraverso una nota stampa emessa nella serata di ieri Nicola Circelli ha risposto al sindaco di Avellino Gianluca Festa dicendosi pronto ad acquisire il 50% delle quote degli altri soci (Izzo, De Lucia e Autorino) e di essere pronto a far entrare nel club persone già attive nel mondo del calcio: "In riferimento alle ultime dichiarazioni rilasciate alla stampa dal Sindaco, dott. Gianluca Festa, comunico di essere disponibile all’acquisizione delle quote sociali di Luigi Izzo, Renato De Lucia e Sabatino Autorino, nella qualità di legale rappresentante della “Dicembre srl”, - si legge nel comunicato - nei termini già indicati pubblicamente dallo stesso Luigi Izzo. Preciso, peraltro, che ci sono imprenditori, già presenti nel mondo del calcio, pronti a subentrare al fine di assicurare certezza e solidità all’U.S. Avellino 1912 srl e con i quali andremo avanti”.