Avellino, D'Agostino: "C'è chi vive in una bolla dorata e chi può chiudere. Serve una riforma"

Il neo presidente dell'Avellino Angelo Antonio D'Agostino non ha fatto praticamente in tempo a godersi la propria nomina che ha dovuto fronteggiare un'emergenza imprevista e imprevedibile come quella legata al Coronavirus che ha bloccato tutto praticamente sul nascere: “Prima la grandissima soddisfazione della vittoria e una dimostrazione d’amore per la nostra squadra. Poi è accaduto l’imponderabile. Siamo in attesa di capire gli sviluppi non sapendo però come organizzarci. Abbiamo tutti i calciatori qui a nostre spese, impossibilitati anche a farli ricongiungere con le famiglie. Stiamo lavorando per mettere a posto i guai trovati. - spiega D'Agostino a La Gazzetta dello Sport - L'unica soluzione è sospendere l'attuale campionato, credo sia difficile concentrare in un mese tutto e organizzare la prossima stagione. E ben vengano le misure in cantiere per alleviare gli oneri fiscali, ma bisognerà far partire quanto prima il mondo produttivo o non ci saranno proventi neanche per il calcio. Bisogna riformare il sistema e ripartire le risorse della Serie A perché c'è chi vive in una bolla dorata e chi rischia di chiudere”.