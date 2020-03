Avellino, il residence che ospita la squadra vanta crediti. Il Pres.: "Pagheremo tutto"

vedi letture

"E' un decisione sofferta ma è giusto rendere pubblica questa notizia. Vista l'emergenza del Coronavirus e gli ultimi avvenimenti del Myriam Country House, vantiamo crediti per circa 20mila euro con l'US Avellino": questo post su Facebook, sul profilo privato del proprietario del residente citato, Massimiliano Urciuoli, ha squarciato l'Avellino.

E soprattutto la presidenza di Angelo Antonio D'Agostino che, come riferisce Il Mattino - ed. Benevento, solo ieri ha appreso della questione. Il residence era una sorta di quartier generale per la formazione irpina, tanto che fino a dicembre ha garantito vitto e alloggio ai tesserati, mantenendo poi la questione sino allo scorso 8 marzo, quando due calciatori e un dirigente erano ancora ospiti della struttura. "Capisco il momento di difficoltà e di preoccupazione generale per il Coronavirus, ma ritengo che finora abbiamo dimostrato di essere delle persone serie e molto scrupolose. Non a caso stiamo continuando a lavorare nonostante l'emergenza. I rapporti con i fornitori sono fondamentali e onoreremo i debiti che abbiamo, ma dobbiamo avere il tempo di conoscere le questioni per poterle affrontare. La scadenza del 16 era fondamentale, subito dopo ci saremmo dedicati a tutto il resto e in particolare ai debiti accumulati dalla precedente gestione. Anche la questione del Myriam che non avevamo nessuna intenzione di ignorare. Era necessario però avere a disposizione tutte le fatture per poter procedere ai pagamenti. Non credo che scrivendo queste cose su Facebook e attaccandoci si faccia il bene dell'Avellino, ma anzi si è alzato un polverone per nulla, visto che noi pagheremo fino all'ultimo euro", le parole del patron biancoverde.