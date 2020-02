vedi letture

Avellino, il sindaco Festa: "Incontro con Izzo e Circelli per trovare la soluzione definitiva"

A margine di una conferenza stampa il sindaco di Avellino Gianluca Festa ha parlato del futuro della squadra irpina spiegando che presto ci sarà un incontro con Izzo e Circelli: “Incontrerò Izzo e Circelli, un incontro non pubblico per questo non fornisco orari e luogo, Voglio parlare con loro da solo e trovare una soluzione definitiva, che sia con uno solo di loro o con entrambi non importa. È importante chiarire la vicenda e speriamo di avere dati chiari il prima possibile, ma è evidente quello che è accaduto, quali sono le cifre e se c’è chi vuole comprare il club si faccia avanti formulando un’offerta altrimenti lasciamo lavorare Circelli che sta rispettando le scadenze e garantendo la Serie C. - continua Festa come riporta Tuttoavellino.it - Se prende soldi dai suoi risparmi cosa deve chiarire, l'importante è che paghi gli stipendi e garantisca il futuro, perché fargli le pulci? Non abbiamo una fila di persone che vogliono acquistare l'Avellino, con questo atteggiamento di diffidenza allontaniamo la gente. Li cacciamo e poi chi compra?".