Avellino, il sindaco: "Sul tavolo un'offerta concreta di 500mila euro"

© foto di Matteo Ferri

Susseguentemente all'offerta arrivata da D'Agostino, per l'Avellino si profilano altre manifestazioni di interesse, come ha sottolineato il sindaco della città irpina Gianluca Festa, nel corso di una conferenza stampa ripresa da tuttoavellino.it:

"E' sul tavolo un'offerta concreta di 500mila euro. Ora la palla passa alla società e ai commissari che dovranno valutare la congruità o meno di questa offerta. Io ho esaurito il mio dovere, ho messo in comunicazione le parti, ora non sta a me decidere. Parliamo di 500 mila euro per rilevare una società iscritta al campionato di C ma senza tesserati, senza giocatori, da costruire da zero. Ognuno può fare le sue valutazioni ma a decidere saranno i diretti interessati. Secondo i commissari De Cesare sarebbe anche in grado di andare avanti da solo ma dovrebbe ricevere il supporto di qualche sponsor perché non può impiegare denaro della Sidigas vista l'attuale situazione finanziaria".