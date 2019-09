Avellino, offerta di Izzo per il club. De Cesare non convinto

© foto di Matteo Ferri

Non sembra convincere l'offerta recapitata dall'imprenditore sannita Luigi Izzo al patron dell'Avellino Gianandrea De Cesare per l'acquisto del club irpino. Un'offerta, secondo quanto riportato da OttoPagine.it, da un milione e 200mila euro arrivata questo pomeriggio negli uffici della Sidigas che non ha trovato pieno riscontro da parte dell'attuale proprietà dei Lupi che punta ad incassare almeno un milione e mezzo per passare la mano. La proposta dovrà comunque passare ora al vaglio dei commissari giudiziali nominati dal Tribunale di Avellino.