Avellino, Petrillo: "Lunedì rogito per passaggio club. Prima le dimissioni"

© foto di Matteo Ferri

A confermare le indiscrezioni emerse ieri circa il futuro dell'Avellino, come riferisce tuttoavellino.it, è l'avvocato Luigi Petrillo, incaricato di seguire l'iter per il passaggio del club alla cordata Circelli-Izzo. Queste le sue parole a SportChannel: "Lunedì a Napoli ci sarà il rogito notarile per il passaggio della società. Attendiamo ora le dimissioni dei membri del CdA per favorire l'insediamento, in genere è buona prassi. Iuppa e il revisore dei conti si sono già dimessi, mancano De Cesare e Mauriello. La mancanza di dimissioni creerebbe non pochi problemi perché è come se qualcuno comprasse casa e vi trovasse dentro il vecchio proprietario con cui dover convivere. Il passo indietro deve esserci anche come forma di rispetto nei confronti della tifoseria e della città, al massimo entro oggi o sabato ci deve essere. Rischio di rivalse future di De Cesare e Mauriello? Non crediamo proprio visto come si è svolta la trattativa e sotto l'egida delle autorità giudiziarie, le assemblee hanno deliberato in conformità con la Procura della Repubblica, un rischio azione o tentativo di annullamento dell'assemblea per noi è molto remoto. Il tema vero è che bisogna rispettare delle scadenze e pagare dei debiti, l'acquirente non vuole sobbarcarsi le spese se prima non esce il vecchio proprietario".