TMW - Avellino, scoglio dimissioni Mauriello-De Cesare. Ma c'è nuovo club

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fumata bianca in casa Avellino, con la cordata formata da Nicola Circelli e Luigi Izzo, che ha ricevuto l'ok - anche da parte degli organi giudiziari - per l'acquisizione dell'Avellino.

Entro lunedì, secondo quanto raccolto da TMW, dovrebbe essere operativa la nuova società, con Aniello Martone nel ruolo di Dg, ma è prima necessario che arrivino le dimissione di Claudio Mauriello e Gianandrea De Cesare; qualora queste non arrivassero, e dovesse provvedere la nuova dirigenza al loro addio, i tempi si dilazionerebbero di alcuni giorni.