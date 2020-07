Bari, ag. Neglia: "Nessun problema con Vivarini. Ogni anno è diverso dall'altro"

Intervistato da Tuttobari.com il procuratore Giovanni Delle Vedove ha parlato della situazione dell’esterno d’attacco Samuele Neglia, rientrato al Bari dal prestito alla Fermana: “Neglia è un giocatore del Bari, anche lui sfruttato poco nella prima parte. Nel momento in cui è andato a Fermo, la Fermana da ultima è arrivata ad un punto dai play-off e l'ha fatto soprattutto grazie a lui, ha dimostrato che in questa categoria è molto importante e può fare la differenza. - continua Delle Vedove parlando del rapporto con Vivarini - Rapporto difficile? Un anno non è mai uguale all'altro. A prescindere dall'allenatore è sempre complicato, non dimentichiamo che Vivarini ha perso solo una gara a Bari su 28 match. Comunque non si può criticarlo solamente per una sconfitta, le sue scelte sono state quelle giuste al 90%. Col senno di poi siamo tutti bravi".