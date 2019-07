Bari, altro colpo dalla A. Fatta per Scavone del Parma

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Altra operazione in via di definizione per il Bari. Nella giornata di ieri si è completata la doppia operazione con la SPAL per Antenucci e Costa, mentre oggi, secondo quanto riportato da SkySport avrebbe chiuso col Parma per Manuel Scavone. Accordo triennale per il centrocampista classe 1987.