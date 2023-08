ufficiale Scavone riparte dall'Eccellenza e dalla sua città: ha firmato con il Bozner FC

Manuel Scavone chiude un cerchio e torna a giocare nella sua Bolzano anche se non con la maglia di quel SudTirol che lo aveva cercato nella passata stagione. L’esperto centrocampista, svincolato dopo l’esperienza al Brescia dell’anno passato (appena tre presenze da gennaio a fine stagione), infatti è un nuovo giocatore del Bozner FC, squadra che milita in Eccellenza.

Per il club arancione si tratta di un colpo di grandissimo livello visto che il classe ‘87 vanta 226 presenze in Serie B, 243 in Serie C e dieci in Coppa Italia. Questo il comunicato:

"È con grandissima soddisfazione e felicità che Vi comunichiamo ufficialmente l’approdo in maglia Orange di MANUEL SCAVONE!!!

Auguriamo a Manuel un grande in bocca al lupo, certi che le sue enormi doti calcistiche ed umane saranno una risorsa fondamentale per tutta la famiglia Bozner".