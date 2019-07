© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ancora un acquisto per il Bari, ancora una volta via Napoli. Il club pugliese si è assicurato il terzino destro Filippo Barra, 24 anni, cento presenze nella Pro Vercelli. L'operazione è stata conclusa dal Napoli che gli ha fatto sottoscrivere un contratto quadriennale girandolo in prestito al Bari", scrive il Corriere dello Sport nel suo consueto box sulle trattative di C.