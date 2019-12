Bari, Antenucci sempre più bomber: scritta un pezzo di storia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come ormai è noto, il miglior bomber del Bari negli ultimi 10 anni è l'attuale attaccante del Sassuolo Francesco Caputo, che nell'annata 2012-13 segnò 17 reti, toccando (e in questo caso anche superando) la doppia cifra esattamente come nel nel torneo 2014-15. Cifra raggiunta nell’arco di una stagione intera, e di sicuro un buon bottino, ma a oggi c’è chi sta marciando su ritmi ancora più devastanti, perché con la doppietta di ieri Mirko Antenucci si è già portato a quota 13 centri, di fatto portandosi sul terzo gradino del podio di questa speciale classifica: a quel numero di gol, infatti, ma sempre nell’arco di un campionato, sono arrivati anche Cristian Galano nel torneo 2013-14, Riccardo Maniero due stagioni dopo e Roberto Floriano e Simone Simeri lo scorso anno.

Piccola curiosità: a secondo posto, troviamo di nuovo Galano e Paulo Vitor Barreto, a quota 14. Un gol in più di Antenucci, davvero a un passo dallo scrivere una nuova storia.