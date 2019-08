Bari, Bivi su Antenucci: "Può risolvere gare da solo, ma conta il gruppo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto l'ex Bari Edi Bivi, che ha parlato nel dettaglio di Mirko Antenucci, per il quale la piazza pugliese è già impazzita: "Una rondine non fa primavera ma partire così denota grande personalità: Antenucci ha l’esperienza per reggere le responsabilità. [...] I moduli contano meno della filosofia di gioco. Antenucci può risolvere qualche partita da solo ma è fondamentale trovare l’alchimia tra compagni, anche fuori dal campo".