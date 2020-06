Bari, Hamlili: "Difficile ritrovare il ritmo, ma partiamo alla pari. Playoff? Non temiamo nessuno"

Il centrocampista del Bari Zaccaria Hamlili ha parlato al Corriere del Mezzogiorno del possibile ritorno in campo e delle difficoltà a cui i giocatori andranno incontro: "La difficoltà principale sarà ritrovare il ritmo partita e l’intensità. Ripartiamo da zero, siamo stati fermi tre mesi, come tutte le altre squadre peraltro. L’incognita principale sarà proprio questa. - continua Hamlili - Onestamente credo che una squadra come il Bari non debba temere nessuno. Ovviamente rispettiamo tutte le nostre avversarie ma siamo consapevoli della nostra forza e andremo in campo per vincere tutte le partite".