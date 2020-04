Bari, Laribi: "Qui un pubblico meraviglioso. Speriamo di tornare in alto il prima possibile"

Ospite delle colonne del Corriere dello Sport Karim Laribi, trequartista del Bari, ha rilasciato alcune dichiarazioni dal suo isolamento domiciliare nel capoluogo pugliese tornando a spiegare cosa lo ha spinto ad accettare la proposta del club di De Laurentiis: “Muovendomi a gennaio in B non c’erano progetti concreti e probabilmente le squadre non vedendomi giocare pensavano che fossi infortunato, Così ho accettato la proposta del Bari perché c’è un progetto importante, un pubblico meraviglioso. Spero che Bari possa tornare in alto il prima possibile”.