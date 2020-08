Bari, non scontata la conferma di Vivarini: c'è Auteri. E si riflette sul Ds Scala

Sembrava quasi fatta per la sua riconferma, ma non è così scontato: perché, stando almeno a quanto riferisce La Gazzetta del Mezzogiorno, per la panchina del Bari è corsa a due. O Vincenzo Vivarini o Gaetano Auteri.

E oggi probabilmente il d-day, perché patron Luigi De Laurentiis si incontrerà quest'oggi a Roma con il Ds Matteo Scala, per parlare del futuro della squadra, e forse anche di quello del direttore; forse non saldo nella sua poltrona. Non è comunque escluso il suo trasferimento al Napoli, ovviamente con incarichi diversi da quelli di direttore sportivo.