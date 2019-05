Il Bari è pronto a investire pesantemente sul mercato per rinforzare la rosa e puntare subito alla promozione in Serie B. Come scrive l’edizione pugliese de La Gazzetta dello Sport il club di De Laurentiis avrebbe pronti da investire 7-10 milioni di euro per allestire un organico di primo livello con i primi colpi che potrebbero arrivare dalla Serie B: si tratta dell’esterno offensivo Antonio Di Gaudio dell’Hellas Verona e del difensore Fabrizio Poli del Carpi.