Bari, per la mediana occhi su Dezi del Parma e Iori del Cittadella

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Con il ritorno fra i professionisti il nuovo Bari di Luigi De Laurentiis ha intenzione di fare le cose in grande. Per questo l'intenzione del club pugliese è quella di costruire una squadra in grado, da subito, di puntare alla promozione in Serie B. A tal proposito, quest'oggi, La Repubblica propone l'ipotesi di un ritorno al San Nicola per uno dei talenti che dal club biancorosso hanno spiccato il volo: Jacopo Dezi. A Parma il centrocampista nella stagione appena conclusa non ha trovato lo spazio che pensava e il Bari ci starebbe pensando. Sempre per la mediana piace anche Manuel Iori, capitano del Cittadella.