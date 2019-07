Bari: preso D'Ursi dal Napoli...nonostante la Lega

© foto di Andrea Rosito

In questi minuti il Bari ha ufficializzato il prestito biennale di Eugenio D'Ursi (24), reduce da una stagione eccezionale in serie C con ben 14 reti. La società pugliese specifica di aver ricevuto l'attaccante dal Napoli che lo ha precedentemente acquistato dal Catanzaro.

Ma a leggere il sito ufficiale della Lega serie A, il giocatore sembra essere un nuovo tesserato della Lazio. Un possibile errore da parte del non sempre impeccabile registro trasferimenti.