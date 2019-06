Bari, programmate le visite per Folorunsho

© foto di Giuseppe Scialla

Il Bari stringe i tempi per il centrocampista Michael Folorunsho della Virtus Francavilla, che presto potrebbe essere ufficializzato come acquisto in vista della nuova stagione. Secondo Studio 100 Tv il club avrebbe già programmato le visite mediche del classe ‘98 presso una clinica della Campania. Per chiudere l’affare manca solo l’accordo fra le due società che però non dovrebbe tardare ad arrivare, mentre con il giocatore e il suo entourage è tutto definito.