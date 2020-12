Bari, può tornare Di Noia. Avanzata la prima richiesta al ChievoVerona

Il futuro di Giovanni Di Noia potrebbe essere di nuovo al Bari. Il centrocampista classe '94 appare infatti in uscita dal ChievoVerona dove ha trovato pochissimo spazio e potrebbe tornare nel club in cui ha militato in passato prima con la Primavera (25 presenze e un gol) e po in prima squadra (20 presenze) prima di iniziare a girare l'Italia. Lo rivela Tuttoc.com spiegando che il club pugliese avrebbe già avanzato una prima richiesta al club veneto.