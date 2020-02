vedi letture

Bari, Schiavone: "Questione di priscio. Bello sentire il calore dei nostri tifosi"

Il centrocampista del Bari Andrea Schiavone ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club elogiando il calore del pubblico nell'ultima gara casalinga: "Domenica una bella cornice di pubblico e una prestazione che ha acceso l’entusiasmo di squadra e piazza, ne siamo davvero felici, questione di ‘priscio’ come dite a Bari, sarà un fattore determinante. - continua Schiavone come riporta Tuttoc.com - È bello avere i nostri tifosi vicini, ne sentiamo il calore; ci aspettano due trasferte insidiose, in un periodo assai importante del campionato e ci teniamo a far bene. Avremo un trittico di impegni in una settimana, ma noi siamo concentrati su una sfida alla volta. Contro la Cavese servirà massima concentrazione - continua l'ex Cesena -, il mister prepara le partite in maniera maniacale; puntiamo al bottino pieno, sappiamo quanto è importante in questo momento. Il gol? Mi manca parecchio, non lo nascondo; devo crederci di più, i gol dei centrocampisti, in una squadra capace di esprimere bel gioco, sono fondamentali. Speriamo arrivi presto".