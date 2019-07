Bari, si lavora al colpo in difesa. Giorni caldi per Perrotta del Pescara

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In attesa dell'ufficializzazione dei colpi Kupisz dall'Avellino, Frattali dal Parma, Bifulco dal Napoli e Corapi dal Trapani, il Bari si è messo all'opera anche per rafforzare la difesa. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport in questi giorni il club pugliese cercherà di chiudere per Marco Perrotta, centrale del Pescara.