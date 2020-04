Beneficenza oltre la rivalità. Il perugino Scappini va in aiuto dell'ospedale di Terni

Spazio su La Gazzetta dello Sport all'iniziativa benefica dell'attaccante Stefano Scappini, in forza alla Reggiana e perugino di nascita, a favore dell'ospedale Santa Maria di Terni. “La rivalità fra le due città c'è, ma non si deve esagerare col campanilismo, non siamo nel medioevo. Sono umbro, fiero di esserlo. Amo sia Perugia che Terni, non preferisco nessuno. Ho sposato una ternana e sono a Terni da quando è esplosa la pandemia. In quanto alla donazione, l’ho fatta per l’ospedale perché credo che sia giusto sostenere chi sta lottando contro questo nemico”.