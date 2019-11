© foto di Federico De Luca

Ai microfoni di tuttobari.com, ha parlato l'ex attaccante - ora opinionista di DAZN - Rolando Bianchi, che nel corso della sua carriera ha condiviso lo spogliatoio con due pilastri del Bari, Mirko Antenucci e Valerio Di Cesare: “Oltre ad essere un grandissimo calciatore Antenucci è una persona eccezionale ed un professionista esemplare. Personalmente non ho mai avuto dubbi sul suo rendimento e la squadra, costruita per vincere, gli sta dando una mano. Purtroppo in campionato si è un po’ in ritardo ma son convinto che, anche grazie alla presenza di elementi dall’elevato spessore umano come Mirco e lo stesso Di Cesare, la squadra riuscirà a raggiungere l’obiettivo. 20 gol? La Serie C è molto complessa ma Mirco ha tutte le qualità per raggiungere questo traguardo. Ha sempre fatto tantissimi gol in carriera e per le caratteristiche che ha può segnare ancora tantissimo”.