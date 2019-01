Possibile cambio di casacca già a gennaio per Dario Giacomarro. Il centrocampista classe '95, di proprietà del Bisceglie, come riportato da SkySport, è infatti seguito sia dalla Sicula Leonzio che dall'Albinoleffe. Da capire però se in nerazzurrostellati vorranno privarsi del giocatore scuola Palermo, che fin qui non ha saltato neanche un match.