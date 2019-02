Bracaletti: "Valuto le offerte dalla C. Ma non direi no a D o estero"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Intervistato da TuttoC.com il centrocampista offensivo classe ‘83 Andrea Bracaletti ha parlato della propria situazione e delle prospettive future: “Per la prima volta mi trovo senza squadra a febbraio, ma sono sereno. Ci sono un po' di voci e le sto valutando con calma perché non voglio buttarmi sulla prima proposta che arriva. Rieti, Arzachena e Gubbio sono tutte piste concrete, ma i loro interessamenti sono arrivati quando non ero svincolato e non si è riuscito a trovare la quadratura del cerchio. Ovviamente vorrei restare in Serie C, ma se dalla D arrivasse un’offerta stimolante la valuterei. Così come se arrivasse dall’estero. - conclude Bracaletti – Con la Triestina ci siamo lasciati bene. Ho giocato quasi sempre, man mano che si è avvicinato il mercato la società ha ritenuto di comprare altri giocatori, essendo molto ambiziosa. E così, prima di finire fuori lista, abbiamo trovato un accordo per la rescissione".