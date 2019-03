Brocchi assicura: "Questo non è il Monza dei grandi nomi"

Fonte: TuttoC.com

Vittoria col minimo sforzo per il Monza al 'Liberati' dopo un primo tempo dove la Ternana aveva comunque messo in difficoltà i biancorossi: "Di semplice non c'è mai niente - esordisce in sala stampa mister Cristian Brocchi. - E' stata una partita giocata con la voglia e la volontà di controllarla e di non dare modo alla Ternana di prendere fiducia. Sapevamo di trovare una squadra un po' in difficoltà anche dal punto di vista caratteriale. Quando chiudi tutte le giocate, diventa complicato. Il primo tempo lo abbiamo gestito in modo diverso rispetto a come siamo abituati fare: a me piace la squadra propositiva e che va aggredire alta. Ma oggi l'abbiamo giocata diversa perché volevamo controllarla. Il primo tempo l'abbiamo controllata senza subire alcun tipo di rischio, anche se potevamo essere più bravi quando riconquistavamo palla. Nella ripresa abbiamo colpito e nel momento in cui abbiamo fatto gol la partita si è messa sul canale che volevamo noi e non abbiamo avuto problemi, anzi abbiamo avuto anche la possibilità di fare il 2-0".

Il volo del Monza continua: "Stiamo facendo bene in mezzo a tante difficoltà. Mi faceva sorridere leggere 'il Monza dei grandi nomi': perché la Ternana? In ogni posto in cui andiamo sembra che arrivi un qualcosa di grande, invece io devo fare i complimenti ai miei ragazzi perché non sono grandi nomi, ma grandi ragazzi. Stanno lavorando con umiltà e bene. Ci stiamo sforzando di ottimizzare i tempi e gli allenamenti per formare una squadra. Stiamo tenendo un ottimo passo e abbiamo fatto una vittoria importantissima, anche perché si cominciava a dire che il Monza faceva fatica in trasferta. Ma in questo campionato si fa fatica sempre. Non ci sono squadre che vincono con estrema semplicità. I ragazzi umilmente stanno giocando questo campionato".