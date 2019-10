Brocchi: "Capello un mentore. Mio Monza gioca come i club di Ancelotti"

© foto di Federico De Luca

Sembra sappia solo vincere il Monza di Cristian Brocchi, che ieri ha battuto l'AlbinoLeffe mantenendo la vetta con quattro lunghezze di margine sull'arrembante Renate. Osservatore speciale del match, Fabio Capello, che ha poi elogiato il tecnico, non indifferente alle parole di stima dello stesso Capello.

Proprio Brocchi, come riferisce La Gazzetta dello Sport, nel post partita si è così espresso: "Capello è il mio mentore, discutiamo ogni settimana su come migliorare. Il mio Monza assomiglia però per sistema di gioco a una squadra di Ancelotti, anche se per dinamiche e concetti sembra la Fiorentina di Prandelli".