Bruno Cirillo: "Sounas e Rota pilastri del Monopoli. Resteranno a lungo"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

L'ex giocatore e ora procuratore Bruno Cirillo, intervistato da ZonaCalcio.net, ha parlato in particolare dei suoi assistiti Dimitrios Sounas e Arensi Rota, entrambi giocatori del Monopoli: “Il Gabbiano si è ripreso alla grande dopo un inizio difficoltoso, peccato per le ultime partite dove è stato ripreso nei minuti finali dal Siracusa mentre a Catania nonostante una buona prestazione non sono arrivati punti. Scienza sta dimostrando di essere un ottimo allenatore e credo che il club pugliese continuerà a togliersi grandi soddisfazioni nel proseguo stagione. Rota è cresciuto notevolmente in questa stagione, le sue prestazioni sono davvero convincenti, è un calciatore che ha ancora ampi margini di miglioramento e sono contento davvero della fiducia che ripone nei suoi confronti la società. Rimarrà sicuramente a Monopoli. Sounas, dopo l’inizio complicato a causa di alcuni infortuni, è ritornato ad offrire le proprie prestazioni e a dimostrare il suo grande valore, anche lui non si muoverà da Monopoli, anzi presto con la società ci siederemo per parlare del rinnovo".