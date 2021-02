Cirillo sullo scontro Agnelli-Conte: "Cose sgradevoli, accadono ma non dovrebbero"

Intervistato da footballnews24.it, l'ex nerazzurro Bruno Cirillo ha analizzato la partita di ieri all'Allianz Stadium e della poco edificante conclusione con il battibecco tra Agnelli e Conte: "Sono situazioni difficili da poter commentare, in questo tipo di partite c’è sempre una tensione difficile da capire per chi non vive la situazione in prima persona. Ho giocato a calcio e conosco il valore di queste gare, quando però le scintille si accendono tra un allenatore e un presidente sarebbe meglio evitare, quest’ultimi dovrebbero dare l’esempio. Sono cose sgradevoli, che non dovrebbero mai accadere ma che alla fine succedono".