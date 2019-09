Calcagno (AIC): "Gran lavoro con la Lega Pro per migliorare il sistema"

© foto di Emiliano Crespi

Ospite della trasmissione C Piace, in onda su RTVSan Marino, iI vicepresidente dell'AIC Umberto Calcagno ha parlato della collaborazione tra lo steso AIC e Lega Pro: "E’ stata un’estate nella quale abbiamo risolto tanti problemi, credo che l’avvio della stagione di C ne sia l’attestazione più importante: è un campionato che è salito di livello. Ed è saluto di livello anche perché sono cambiate tante norme, il percorso che stiamo dividendo con la Lega Pro è importante: abbiamo lavorato a braccetto con il presidente Ghirelli sia sulle norme per l’iscrizione ai campionati, e in questo Gravina in FIGC, con alle spalle esperienze in lega Pro, ci ha aiutati, sia sulle norme sui giovani. Dall’obbligatorietà in campo si era passati all’età media, le liste erano l’ultimo blocco alla meritocrazia: facendo così facciamo un favore al sistema.