Calendario fitto per l'Entella, Matteazzi: "Un po' di preoccupazione c'è"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

È un calendario fitto, per usare un eufemismo, quello che attende la Virtus Entella nelle prossime uscite: il club di Chiavari ha da recuperare diverse partite e di fatto giocherà ogni tre giorni da qui a marzo. Ne ha parlato, come riporta Tuttosport, anche il dg del club ligure, Matteo Matteazzi: "È chiaro che un po’ di preoccupazione c’è, perché ci troveremo in una situazione molto simile a quella di novembre ma questa volta sarà ancora peggio perché saremo con già mezzo campionato nelle gambe. Bisognerà lavorare a testa bassa senza perdere la calma, consapevoli di dover essere bravi anzitutto a gestire la fatica.

Oggi possiamo dire che i giocatori che Boscaglia conosce molto bene sono sei. E, all’interno di un gruppo, non sono pochi. Nizzetto ed Eramo se li è trovati già in rosa ma poi abbiamo fatto un bel lavoro di squadra facendo arrivare Adorjàn e prendendo, a gennaio, anche Chiosa, Mancosu e Orlandi. Abbiamo rinforzato il gruppo e allestito una rosa ancora più forte, seguendo le indicazioni del tecnico e del suo staff. Certo, siamo riusciti a farlo anche a fronte di cessioni importanti. Ora guardiamo avanti con fiducia. I segnali buoni sono già arrivati. Penso, ad esempio, a Mancosu, che è entrato subito negli schemi del tecnico. Siamo certi che Boscaglia saprà rilanciarlo come merita".