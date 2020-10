Calvano: "Perché sono sceso in C? Per il progetto importante proposto dalla Triestina"

Dopo il pareggio contro la Virtus Verona e in vista della gara del prossimo weekend contro l’Arezzo dalle colonne de Il Piccolo di Simone Calvano centrocampista della formazione alabardata: “Ho trovato non solo conferma di una società sana, ma mi sono trovato subito benissimo con i compagni, davvero un bel gruppo. Purtroppo per i tanti infortuni siamo un po’ contati, ma questo mi ha portato a giocare subito e anche per questo mi sono integrato in breve con gli altri. Cosa mi ha convinto a scendere di categoria? Il progetto importante e la serietà della società, inoltre la città è bellissima, per cui non ho esitato a venire in serie C. Con l’obiettivo comunque di provare a risalire subito con la squadra. Inizio di campionato equilibrato? Le squadre a volte sono decimate dal Covid, può succedere a tutti di perdere giocatori, il campionato è lungo, non si riesce ancora a capire chi potrebbe staccarsi. In queste condizioni farà la differenza il gruppo: se lo hai forte, puoi arrivare in fondo. A mio parere siamo una grande squadra, ma con tanti nuovi ci vuole tempo per assimilare i movimenti e conoscersi meglio, anche per limare gli errori. Tra le altre mi ha comunque impressionato il Modena, che potrà dire la sua”.