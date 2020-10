Caos Livorno, parte della rosa è pronta alla messa in mora nei confronti del club

Nuovo capitolo sulla delicata situazione del Livorno. Secondo quanto raccolto da TuttoC, in attesa di capire cosa succederà al vertice della società labronica, alcuni calciatori della rosa sono pronti a muoversi e cautelarsi: parte della rosa è infatti pronta alla messa in mora nei confronti del club, per alcune spettanze non saldate. Seguiranno aggiornamenti.