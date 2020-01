Capotondi: "Digitalizzazione, giovani e defiscalizzazione: step della C"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dalle colonne del Corriere dello Sport, ha parlato la vice presidente di Lega Pro Cristiana Capotondi. Dopo un'analisi del suo personale vissuto, ecco quanto detto sulla Serie C: "Abbiamo bisogno di costruire un involucro digitale entro il quale tutte le società possano muoversi, essere visibili, comunicative, perché il messaggio complessivo che trasmettono può - deve - avere un valore. Industriale, economico. E’ un passaggio propedeutico alla messa in parallelo col mondo del marketing: ne abbiamo bisogno perché le risorse della legge Melandri non ci bastano. Giovani? Siamo la base del calcio italiano professionistico, non possiamo non essere protagonisti dei primi mattoni di una carriera di un calciatore. Lo so, ci verrà obiettato che avendo abolito i limiti all’uso degli over potremmo aver ridotto gli spazi. Ma abbiamo anche introdotto forti premi destinati a chi fa giocare i giovani".

Sulle infrastrutture: "Se non hai posto dove far giocare una prima squadra, puoi permetterti di svolgere il tuo ruolo a livello giovanile, o nel nascente sviluppo femminile? In C i presidenti mettono soldi propri per tenere in vita la squadra. Allora, la defiscalizzazione è strategica: speriamo che il Parlamento comprenda che per i nostri club è un modo per poter continuare a fare il loro lavoro di educatori, investendo sul settore giovanile e sulle infrastrutture, vera emergenza in Italia".