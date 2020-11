Carpi, Pochesci sulla situazione Covid-19: "Potremmo fermare per un turno il campionato"

Alla vigilia della gara contro il Legnago, in casa Carpi è stato mister Sandro Pochesci a fare il punto della situazione. Non solo parlando dei biancorossi, ma anche dicendo la sua sull'allarme Covid-19 che sta falcidiando anche la Serie C, con parecchie gare adesso rinviate: "Ci dobbiamo abituare. Ma mi auguro che tutti questi casi che stanno uscendo in Lega Pro siano trattati con un occhio di riguardo dalla Federazione, tutte le squadre devono avere lo stesso trattamento, e, soprattutto, il campionato deve esser regolare. Andiamo incontro a tre gare in una settimana, rinviandone molte si rischia... si può anche pensare di fermare un turno il torneo, non è giusto che squadra che non hanno problemi facciano tre gare in sette giorni e altre magari solo una. Sono però fiducioso, il presidente Ghirelli sta affrontando molto bene questa tematica, e con lui la Lega Pro: ma se ci sono così tanti casi bisogna essere intelligenti da trovare una soluzione equa per tutti. Fermiamoci una settimana. E il mio non è un grado di allarme o un suggerimento a chi sa gestire le istituzioni, è una semplice constatazione".