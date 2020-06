Carpi, Riolfo: "Ai playoff ripartiamo da zero, ma quello che si è fatto prima non si cancella"

Giancarlo Riolfo, allenatore del Carpi, ha così parlato a La Gazzetta di Modena in vista dell'inizio dei playoff di Serie C: “Quello che abbiamo fatto non si cancella, ma ripartiremo da zero. Dobbiamo piano piano alimentare la voglia di sacrificio, di attenzione per raggiungere un obiettivo inizialmente sognato e diventato sempre più reale. Nei playoff dovremo portare gli episodi a nostro favore, lavorando di squadra. Stiamo correndo da un pò, ritroveremo lo smalto e ci faremo trovare pronti”.