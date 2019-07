© foto di Giovanni Padovani

Il Carpi sta cercando di stringere i tempi con il Parma per portare in biancorosso il terzino Lorenzo Adorni, classe ‘98, nella prossima stagione. Lo riporta la Gazzetta di Modena spiegando che l’ex Monza è in cima agli obiettivi di mercato della dirigenza carpigiana per la prossima stagione. Nei prossimi giorni è previsto un nuovo tentativo per portare Adorni a Carpi.