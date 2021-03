Cittadella-Pisa 2-0, le pagelle: Branca croce e delizia, muro Adorni. Gucher non si accende

CITTADELLA-PISA 2-0

Marcatori: 8' Tsadjout (C), 30' Proia (C)

CITTADELLA

Kastrati 6 - Preferito a Maniero trascorre gran parte della gara a guardare il cielo. Un paio di buone uscite per smanacciare e poco altro.

Ghiringhelli 6,5 - Più bloccato rispetto a Benedetti. Blinda la fascia senza sbavature giocando una partita di grande applicazione.

Adorni 7 - Giganteggia sui palloni alti facendo valere le abilità nel gioco aereo. Si immola nel finale con un provvidenziale doppio salvataggio.

Frare 6,5 - Implacabile in marcatura, concede le briciole agli attaccanti del Pisa scegliendo sempre il tempo giusto per l'intervento. (73' Camigliano sv)

Benedetti 7 - Sulla sinistra è il solito fattore. Trova il fondo con grande continuità e fa spiovere tanti palloni invitanti per i compagni.

Proia 7 - Prende il tempo alla difesa avversaria con un inserimento perfetto. Ciliegina su una prova di sostanza ma pure di qualità. (76' Tavernelli sv)

Branca 6 - Senza Iori spetta a lui dettare i tempi in cabina di regia. Disegna una parabola perfetta dalla bandierina per il raddoppio. Rischia di rovinare tutto facendosi espellere.

Gargiulo 6,5 - Sette gol in campionato la dicono lunga sulle sue capacità di inserirsi negli spazi ma sa fare anche il rifinitore mandando in porta Tsadjout.

D'Urso 6,5 - Cuce il gioco abbassandosi sulla linea dei centrocampisti cercando sempre il passaggio in verticale con idee e buon ritmo.

Baldini 6,5 - La nuova formula col doppio trequartista esalta le sue caratteristiche tecniche. Sfiora il terzo gol prima di uscire claudicante. (76' Donnarumma sv)

Tsadjout 6,5 - Riproposto come centravanti dopo la buona prestazione di Empoli ripaga la fiducia di Venturato sbloccando in contropiede. (46' Ogunseye 5,5 - Graziato da Gariglio che non vede un gomito alto su De Vitis, gestisce male una ripartenza interessante).

PISA

Gori 5,5 - Non copre bene il palo facendosi bucare da Tsadjout. Poco reattivo sul secondo gol e sbaglia tanto anche con i piedi.

Pisano 5,5 - Ritrova una maglia da titolare dopo sette partite e paga la ruggine accumulata nelle ultime settimane in panchina. (60' Birindelli 6 - Evita il terzo gol anticipando Ogunseye, pericoloso anche in avanti).

Masetti 5,5 - Dentro per tamponare l'emergenza, fa quello che può. Rischia di causare un rigore trattenendo in area Gargiulo.

Benedetti 5,5 - Senza Caracciolo è lui a dover guidare la retroguardia. Fatica con Tsadjout, meglio nella ripresa con Ogunseye.

Beghetto 6 - Si riprende la fascia sinistra e sostiene l'azione offensiva col suo piede educato. Bel cross non sfruttato da Palombi.

Siega 5 - Corre tanto ma spesso a vuoto. Perde il contatto visivo con Proia che sul 2-0 va a colpire di testa in totale solitudine. (60' Marin 5,5 - Entra per dare freschezza al centrocampo, si fa notare solo per i tanti falli commessi).

De Vitis 5,5 - Niente arretramento in difesa, gioca nella posizione più congeniale ma non riesce a garantire il solito equilibrio. (73' Quaini sv)

Mazzitelli 6 - Combattivo, se non altro è uno dei pochi a rendersi pericoloso. Sfiora il pareggio strozzando troppo la conclusione.

Gucher 5 - Confermato sulla trequarti, non riesce mai ad accendere la luce. Impreciso quando è il momento di concludere in porta.

Palombi 5 - Meglio nel lavoro di sponda che nella fase di finalizzazione. Arriva in ritardo su un bel pallone offerto da Beghetto. (65' Marconi 5,5 - Non ha il killer istinct sui pochi palloni giocabili che arrivano dalle sue parti).

Marsura 5,5 - D'Angelo gli concede una chance dal primo minuto. Si muove tanto allargandosi per trovare spazi, senza incidere.