Carpi, vicino il passaggio di proprietà: in arrivo la cordata Morrone. Pochesci in panchina

vedi letture

Nuova proprietà in arrivo per il Carpi. Secondo quanto riferito da TuttoC, il club emiliano è infatti a un passo dalla cessione societaria. Il patron Bonacini, infatti, sarebbe pronto a vendere a una cordata rappresentata da Alfonso Morrone, presidente dell'ADICOSP e già vicino all'acquisizione del Grosseto nel mese di giugno. Con la nuova proprietà, che in giornata dovrebbe finalizzare l'acquisizione, il primo nome per la panchina sarebbe quello di Sandro Pochesci.