Carrarese, Baldini: "Juventus U23? All'andata nostra gara perfetta"

Fonte: TuttoC.com

In vista della prossima sfida, valida per la 21^ giornata, in casa Carrarese ha parlato mister Silvio Baldini, che ha così analizzato il confronto contro la Juve U23:

"La prima partita dopo la sosta ha sempre le proprie difficoltà e di fronte troveremo una Juventus U23 che ha preso le misure con quelle che sono le peculiarità di un campionato complicato, come la Serie C. Il nostro obiettivo è cercare di ripetere la sfida di andata, quando disputammo una gara al limite della perfezione e fummo per i nostri avversari quasi una sorpresa, probabilmente domenica non sarà così".

Andando poi a parlare dei suoi: "Queste due settimane sono risultate importanti perché si è lavorato bene e con le giuste motivazioni per cercare di migliorare la nostra condizione in vista di una seconda fase di campionato che sarà decisiva e, inoltre, abbiamo recuperato qualche acciaccato come Bentivegna e Caccavallo che ci consentirà di avere più soluzioni ed alternative, il ché non guasta mai".

Conclude con una nota al mercato: "Dal mercato è arrivato un profilo di calciatore come Varone che sono sicuro ci regalerà alcune caratteristiche di peso e centimetri che ci torneranno utili, in più il ragazzo è davvero motivato e vuole essere parte della nostra famiglia infatti ha mostrato subito disponibilità e coinvolgimento".