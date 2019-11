Carrarese, Baldini torna al timone della squadra

JUVENTUS, IL MANCHESTER UNITED MOLLA MANDZUKIC: IL CROATO NON GIOCA DA TROPPO TEMPO. INTER, PRIMA OFFERTA PER IL RINNOVO DI LAUTARO. ZANETTI VOLA IN SUDAMERICA PER IL DIFENSORE MARTINEZ QUARTA. MILAN, SERVE UN DIFENSORE: DEMIRAL IL PRIMO OBIETTIVO. LA FIORENTINA TENTA BONAVENTURA....