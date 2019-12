Carrarese, Baldini torna alla guida della squadra. E arrivano i tre punti

Torna alla vittoria la Carrarese, e lo fa dopo i giorni di aspettativa che mister Silvio Baldini si era preso, facendo dirigere le sedute tattiche al vice Marchionni. Richiamato dalla squadra con una lettera aperta , il tecnico ha visto ieri i suoi imporsi sulla Pro Vercelli, e ha commentato così il tutto: “È la vittoria dei nostri Sponsor Sostenitori, in primis Gemignani e Franchi, di Marco Marchionni, Mauro Nardini, che hanno diretto il gruppo in questa settimana in maniera egregia e in più sono stati capaci di compattare i ragazzi. La partita è stata di gran cuore al di là di un risultato che avrebbe potuto essere anche diverso dalla vittoria, abbiamo giocato una partita importante e nonostante il pareggio raggiunto dai nostri avversari non ci siamo dati per vinti, non siamo crollati e con un episodio a pochi istanti dalla fine sono arrivati i tre punti. Ora la Carrarese non deve cadere di nuovo. La reazione e la voglia di prevalere sugli avversari non deve abbandonarci più da qui in avanti”.

Il tutto in una giornata particolare, con il club che ha voluto lanciare un messaggio per sensibilizzare sul tema dell’AIDS, sottolineando quanto sia importante lottare per la ricerca di questa malattia: i calciatori sono scesi in campo con una maglia rossa, motivo cromatico scelto per la giornata. E’ stata anche istituita un’asta benefica, con l'iniziativa che ha trovato il favore e l'adesione incondizionata anche della Lega Pro.