Carrarese, Berti: "Interverremo sul mercato per sostituire i lungodegenti. Da valutare Rota"

Ospite delle colonne de Il Tirreno Gianluca Berti, dg della Carrarese, ha fatto un punto della situazione in vista del mercato di gennaio che sta per iniziare: "Sicuramente qualcosa faremo. C'è da dire che siamo stati anche molto sfortunati, perché ci sono venuti a mancare per un intero campionato giocatori del calibro di Rota, Tedeschi e D'Auria. Poi tanti piccoli infortuni ci hanno complicato molto la vita. Vedremo dove poter intervenire e se ci sono occasioni. A gennaio il mercato non è certo come quello estivo. Ma Rota nei primi giorni dell'anno dovrà fare una visita che ci servirà per capire la situazione. Se i tempi si dovessero allungare, ci muoveremo di conseguenza, perché in quel reparto siamo corti".