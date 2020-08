Carrarese, D'Auria: "Non mi sbilancio con le promesse, ma potrebbe essere l’anno buono"

Primo nuovo volto della nuova Carrarese Gianluca D'Auria, che si è raccontato ai microfoni di voceapuana.com: "Conoscevo la Carrarese ed ero rimasto impressionato dal modo di giocare, dalle caratteristiche così offensive e dalla forza dell’attacco. Sapendo poi che l’allenatore era Baldini, davvero non ci ho pensato due volte. Anche Gennaro Tutino, mio migliore amico, che ha giocato qua a Carrara qualche anno fa, mi ha chiamato e mi ha suggerito di non esitare. Devo dire che io sono uno a cui piace lavorare, quindi non ho problemi a mantenere questi ritmi. Questo è il mio lavoro: se mi chiedono anche di alzarmi alle cinque, lo faccio: nel 4-2-3-1 di Baldini potrei giocare sia come esterno che come trequartista. Sono un giocatore che va spesso a cercare la palla, che vuole l’uno contro uno. Ma l’esperienza di Siena mi è servita a migliorarmi sotto certi aspetti, ho imparato a esempio ad attaccare meglio la profondità e a sfruttare le verticalizzazioni".

Conclude: "Le sensazioni sono molto positive. Non voglio sbilanciarmi troppo con le promesse, ma potrebbe essere l’anno buono".