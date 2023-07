ufficiale Turris, doppio colpo in entrata: arrivano D'Auria in attacco e Franco in mezzo

vedi letture

Serie C

Oggi alle 11:19 Serie C

Doppio colpo in entrata per la Turris che ha annunciato il tesseramento dell'attaccante Gianluca D'Auria e del centrocampista Daniele Franco. Per entrambi contratto biennale con il club campano. Queste le due note:

"La S.S. Turris Calcio comunica di aver acquistato il calciatore Gianluca D’Auria. L’attaccante ha sottoscritto un contratto biennale fino al 2025. D’Auria, classe 1996, cresce nel settore giovanile del Napoli per poi fare esperienza nel campionato di serie D con il Neapolis Mugnano e poi F.C. Francavilla. Dal 2016/17 gioca costantemente in Lega Pro dove ha indossato le maglie di Monopoli, Lucchese, Juve Stabia, Siena, Carrarese ed in ultimo Imolese".

"La S.S. Turris Calcio comunica di aver acquistato a titolo definitivo dall’Avellino il calciatore Daniele Franco. Il centrocampista ha firmato un contratto fino al 2025. Daniele torna nuovamente a vestire la maglia rosso corallo dopo la parentesi in prestito da gennaio fino al termine dello scorso campionato. Franco aveva già precedentemente fatto parte della nostra squadra dalla serie D fino al secondo anno di Lega Pro prima della breve esperienza all’Avellino per poi fare nuovamente ritorno, inizialmente in prestito nella sessione di mercato invernale 2023, nella città del corallo".