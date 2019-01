Il difensore Andrea Addiego Mobilio, classe '96 in forza alla Carrarese fino al 30 giugno del 2019, potrebbe cambiare casacca in questa sessione invernale di calciomercato, che terminerà il 31 gennaio. Secondo quanto raccolto da TuttoC.com, su di lui ha mostrato interesse il Gozzano, formazione che milita nello stesso girone dei toscani: il club piemontese, caratterizzato da molti giocatori giovani, potrebbe essere la soluzione ideale per lui, vedremo se questa situazione porterà alla fumata bianca.