Carrarese, in bilico la conferma del centrocampista Rosaia

Fonte: TuttoC.com

© foto di Fabio Sebastiani

Giacomo Rosaia, centrocampista centrale della Carrarese, vede il suo futuro in bilico nel club marmifero. Secondo quanto riportato da Il Tirreno società sta analizzando quali profili confermare per il prossimo anno e, dei quattro giocatori in scadenza a giugno (Maccarone, Tavano e Foresta, a un passo dalla conferma), il più lontano sembra proprio Rosaia. Nell’ultima stagione ha segnato 2 reti in 38 partite, basteranno per convincere la dirigenza degli azzurri?